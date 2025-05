7Design est une entreprise spécialisée dans la scénographie immersive et le design lumière. Elle intervient dans la conception et la réalisation d’événements visuels, en collaboration avec des artistes, productions et prestataires de différentes tailles. Ses compétences incluent le design lumière, la vidéo immersive, la scénographie sur mesure et la régie technique. Grâce à une expérience diversifiée dans les domaines du spectacle et de l’événementiel,

7Design propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet. N’hésitez pas à les contacter par e-mail à l’adresse contact@7design.fr ou par téléphone au 04 90 68 88 75. www.7design.fr