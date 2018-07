À LA VÔTRE

Les catholiques ont Lourdes, les musulmans la Kaaba et les hindouistes Bénarès. Bristol, de son côté, va peut-être devenir pour les professionnels du spectacle… et des journalistes, une destination de pèlerinage. On y trouve en effet un bar à vin au nom indiscutablement français ; le poivrot. Un endroit où l’on déguste du vin bien entendu, mais où l’on trouve également un design lumineux très étudié. L’objectif était, avec les technologies les plus récentes, de créer une ambiance qui donnerait l’impression que rien n’avait bougé ici depuis cinquante ans. Une installation réalisée à partir d’une modélisation DIALux, en produits GDS ArcPro, ArcDecor et ArcSystem. ■