ABBEY ROAD INSTITUTE FRANCE RACHÈTE LES STUDIOS OMÉGA À SURESNES

Abbey Road Institute est la branche éducative d’Abbey Road Studios. Lancé en 2015, Abbey Road Institute rend désormais ce même cursus disponible dans plusieurs centres de formation présents en Europe et en Australie (Londres, Paris, Amsterdam, Francfort, Berlin, Melbourne). Fort du succès de l’institut parisien avec plus d’une centaine d’étudiants après seulement deux années d’existence, Abbey Road Institute France fait à présent l’acquisition du studio Oméga, qu’il louait jusqu’alors. Le centre de formation s’était déjà élargi en 2016, totalisant soixante stations de travail entièrement équipées (iMac 27, interface Universal Audio, Avid Pro Tools, Apple Logic, Ableton Live, Max MSP, Celemony Melodyne, Native Instruments, Softube, UAD, McDSP, Makemusic, Izotope, Waves, etc.), chaque étudiant disposant d’une station de travail aussi bien pendant qu’après les cours. Abbey Road Institute France propose à ses étudiants, tout au long de leur cursus, de nombreuses master classes animées par des producteurs internationaux (Steve Lillywhite, Ken Scott, Troy Taylor, Bill Bottrell, Humberto Gatica, Susan Rogers…) et leur permet de s’entraîner entre les cours dans l’un des quatre studios mis à leur disposition : A (analogique autour d’une console SSL 9000 XL), B (numérique autour d’une Avid S6), C (de production musicale disposant d’instruments, de synthétiseurs et de périphériques), D (de mastering autour d’écoutes PMC). Abbey Road Institue France organise régulièrement des journées portes ouvertes. ■