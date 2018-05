ADB ENCOURAGE L’UTILISATION DE LAMPES TUNGSTÈNE DANS LE SPECTACLE

ADB a ainsi décidé d’inclure depuis février, dans ses produits lumière, et sans surcoût, des lampes halogènes. L’idée est de montrer l’intérêt d’ADB pour cette technologie, qui vit actuellement une période d’incertitude quant à sa pérennité. ADB a une vision claire du futur de l’éclairage dans l’univers du théâtre et va continuer de fournir des halogènes aussi longtemps que possible, sans pour autant renoncer à ses efforts de recherche et développement pour optimiser ses luminaires basés sur des sources à LEDs. ■