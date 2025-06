A propos de nous :

MPM Audiolight est une entreprise spécialisée dans la prestation technique pour le spectacle vivant, située à Woippy. Forte de son expertise et de son savoir-faire, elle accompagne les organisateurs d’événements, les productions artistiques et les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de solutions audiovisuelles de haute qualité. MPM AUDIOLIGHT garantit des prestations adaptées aux exigences techniques et artistiques de chaque projet.

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) parc son. Ce poste est à pourvoir pour dès que possible.

En tant qu’Adjoint(e) parc son, vous serez un maillon essentiel de nôtre pôle technique son.Vos missions seront les suivantes :

Préparation technique du matériel audio : Sélection, test, configuration du matériel, préparation de systèmes complexes et conditionnement pour le transport

Gestion du parc matériel : Maintenance de 1 er niveau, contrôle qualité régulier, diagnostic de pannes, suivi historique et coordination du matériel de tournée

Logistique : Supervision des chargements/déchargements, vérification des checklists, reconditionnement retour

Suivi informatique : Gestion du stock via le logiciel interne, mise à jour des statuts matériels, inventaires

Support aux équipes techniques : Assistance aux régisseurs, conseils, formation et accompagnement ponctuel sur site

Veille et amélioration continue : Sécurité, propositions d’amélioration, participation à la formation interne

Management : Encadrement de l’équipe son et prise de relais en l’absence du responsable son

Les compétences techniques :

Vous avez une culture technique audio

Le savoir-être :

Rigueur, sens de l’observation

Leadership, autonomie et réactivité

Travail en équipe, sens de l’initiative

Le profil :

De l’expérience dans le management d’équipe

Rémunération :

Selon le profil du candidat et la convention collective.

Pourquoi nous rejoindre ?

Des opportunités d’évolution : Nous encourageons la montée en compétences et offrons un cadre propice à l’évolution professionnelle

Un équilibre entre rigueur et créativité : Travailler dans le domaine du spectacle vivant, c’est allier organisation et réactivité dans un cadre dynamique et inspirant

Un environnement stimulant : Intégrez une entreprise en pleine effervescence, où chaque projet contribue à la réussite d’événements exceptionnels.

Si vous avez un esprit analytique, un bon sens de l’organisation et l’envie de mettre vos compétences comptables au service d’une entreprise qui fait briller la scène, postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure MPM AUDIOLIGHT !

Contact RH : Louanne.GUTIERREZ@mpmaudio.fr