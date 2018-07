AED RENT ET LA PM7

Lancée en février à l’ISE, la console Rivage PM7 de Yamaha connaît ses premiers succès européens. Le prestataire belge AED Rent, opérant aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et bien sûr en Belgique a sauté le pas, et la PM7 vient rejoindre les vingt consoles Yamaha composant son parc de location. « Notre motivation à continuer à investir dans Yamaha repose sur la fiabilité de ses produits, qui ne nous laissent jamais tomber », explique Piet Verstraete, responsable des comptes AED Rent Audio. « Le système Rivage PM7 est également entièrement compatible avec les modules d’E/S de la série R, déjà disponibles dans notre stock. Nous sommes convaincus qu’il répondra à toutes les attentes élevées que nous et nos clients avons d’un produit Yamaha. » ■