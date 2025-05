L’ÆtherBox est un émetteur/récepteur DMX HF IP65 compact pour un univers, conçu pour des prestations intérieures et extérieures. Il intègre un transmetteur CRMX + W-DMX Timo Fx et est compatible avec RDM, LumenRadio CRMX, CRMX2, Wireless Solutions G3 et G4s. Il prend en charge DMX, Art-Net, sACN, Wi-Fi et Bluetooth, avec des options d’installation et une alimentation secteur ou batterie externe.