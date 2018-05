Les produits en démonstration sur le stand AFX sont particulièrement variés. Nous jetons notre dévolu sur un fameux couple de PAR sur batterie IP65 Mobicolor : le 4 et le 9. Sans aucun suspense, l’un est doté de quatre LEDs et l’autre de neuf. Ces LEDs 15 W sont RGBL (L pour Lime), ce qui donne des teintes pastel relativement saturées. Le contrôle ne se fait pas pixel par pixel mais segment par segment. Ils possèdent un contrôle wireless DMX. La batterie au lithium a une autonomie d’environ 20 h. Il suffi t de se retourner pour tomber sur le LEDWASH740Z-P. Ses quatre LEDs Osram 40 W RGBW et son zoom de 4,5 à 36° font de lui un projecteur parfait pour des installations fixes en club par exemple. Il est simple d’utilisation et est contrôlable en DMX ou Art-Net. Il existe cinq modes DMX dont un CMY et un pixel par pixel. ■