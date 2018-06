Alive Groupe passe au format XXL

En un peu plus de deux décennies, la petite entreprise ADF créée en 1995 par Alexis Devillers et David Fontaine pour animer les noces des grandes familles nordistes et faire scratcher les platines a fait un sacré chemin. Devenue Alive Groupe après une cascade d’intégrations et acquisitions, elle affiche clairement ses ambitions nationales en fusionnant avec le parisien Art-Event Group via des échanges de participations de leurs holdings respectives pour devenir le numéro trois des prestataires techniques événementiels en France.