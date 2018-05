ALLEN & HEATH

Compléments de la console de mixage dLive, s’insérant dans un châssis DX32, les modules Prime d’entrée/sortie analogiques huit canaux (sur XLR) sont disponibles en deux versions : M-AIN (entrée, préamplis micro avec alimentation fantôme) et M-AOUT (sortie). Ils visent une haute qualité sonore, puisque les convertisseurs A/N et N/A possèdent une résolution de 32 bits, les condensateurs Nichicon utilisés sur le chemin du signal sont de standard audiophile, les alimentations, les circuits de masse et le blindage sont étudiés spécifiquement, et les amplis op ont été sélectionnés pour un bruit de fond très faible. Par ailleurs, la mise à jour en v 1.7 du logiciel de la dLive autorise le suivi et le contrôle à distance des systèmes HF Shure ULX-D et QLX-D depuis la surface de contrôle. Des améliorations ont été apportées aux assignations et au patching internes, et le workflow est encore plus fluide sur la console. . ■