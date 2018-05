Parmi les machines à fumée que propose la marque Antari, la nouveauté cette année c’est le HZ-1000. Dotée de deux compresseurs, elle est la plus avancée des machines de cette gamme. Elle est livrée en flight case et comme vous pouvez vous en douter, son poids n’est pas qu’un détail : 74,6 kg quand même ! Chose très appréciable cependant, elle est extrêmement silencieuse malgré sa très bonne ventilation, ce qui peut la rendre aussi efficace sur une scène de théâtre que dans un stade. La manipulation se fait via un écran tactile, une entrée et sortie DMX ou via un DMX sans fil. ■