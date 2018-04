ATC recherche un(e) technicien(ne) de maintenance et d’installation

Vous êtes attiré(e) par les techniques vidéo et le monde de l’événementiel, nous vous proposons de rejoindre notre équipe dans le Sud-Ouest.

ATC – entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans les systèmes audiovisuel pour l’événementiel et le spectacle – recherche un technicien électronique en SAV.

Travailler chez ATC, c’est avant tout travailler dans un secteur d’activité dynamique et innovant. C’est aussi travailler en équipe et savoir prêter main forte aux autres secteurs de l’entreprise sur les périodes de fortes activités.

LE POSTE



Le(la) technicien(ne) de maintenance et d’installation prend en charge la maintenance et l’entretien (préventif et curatif) au quotidien des appareils et équipements audiovisuels du parc locatif et clientèle.

Il(elle) est amené(e) à prendre en charge l’installation et la mise en œuvre des équipements audiovisuels vendus par l’entreprise chez le client final.

COMPÉTENCES

– Connaissance des produits audiovisuels dans leur ensemble

– Bonnes notions d’anglais technique

– Bon relationnel client

– Minutie, autonomie, organisation et rigueur

– Maîtrise des logiciels de lecture de plan DWG

– Savoir réparer à la carte comme au composant

– Capacité d’appréhension et de gestion des priorités

– Esprit d’initiative

– Capacité à travailler dans l’urgence (s’il le faut…) et accepter une flexibilité/souplesse des conditions de travail.

– Respect des règles de sécurité

RÉSUMÉ

– Contrat type CDI

– Rémunération à définir suivant profil et expériences

– Démarrage dès que possible

– 3 années au moins d’expérience dans des missions similaires

– Intervention quotidienne sur Bordeaux et sa région, des déplacements en France sont à prévoir

– De formation électronique type BTS/IUT ou Bac Pro (électronique numérique et analogique)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Bruno LAVIELLE

Tel : 05 56 35 51 51

E-mail : direction@atc-contact.fr