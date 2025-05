Audio 3D – épisode 2

Nous avons fini tout penauds le premier chapitre de notre dossier sur l’audio 3D, en ayant, grâce à la technologie électroacoustique naissante, acquis la capacité d’anéantir toute spatialisation du paysage sonore qui nous environne depuis toujours. Rassurons-nous, il s’est toujours trouvé des curieux du Grand Œuvre, qui ont rapidement proposé des idées pour élargir notre champ sonore.

Ces pionniers sont issus du milieu du cinéma, un univers florissant qui vit les premières heures du parlant. Dès 1932, on expérimente déjà en laboratoire la captation multiple spatialisée et sa diffusion à distance. En 1933, Walt Disney demande à ses équipes de trouver un procédé innovant de reproduction du son en vue de son projet Fantasia. Le film d’animation sort en 1940, dans des salles équipées par Disney de 30 à 80 haut-parleurs placés derrière l’écran et autour des spectateurs, qui diffusent le son des micros placés dans l’orchestre lors de la prise de son, mixée sur trois pistes.

Et en sono ?

La sonorisation de concert ânonne, se cherche. Électrifiés depuis les années 1920 pour se faire mieux entendre, les joueurs hawaïens de ukulélé donnent des idées aux guitaristes qui se construisent leurs premiers amplis d’instruments. Dans les années 1950, les amplis pour basses voient le jour. Quelques haut-parleurs apparaissent alors aussi en renfort pour la voix ou d’autres instruments plus discrets. Il n’y a pas encore de démarche de sonorisation globale de l’orchestre et il n’est pas rare d’utiliser dans les stades la sono PA du speaker pour amplifier les voix.

Mais d’énormes événements concerts commencent à émerger avec les stars pop planétaires. Les Beatles font partie des premiers groupes « sonorisés »,

même si les pressions acoustiques déployées par les haut-parleurs ne peuvent s’imposer face à la ferveur du public. D’un point de vue spatial, on est toujours mono, sous forme de multidiffusion répartie pour couvrir au mieux les spectateurs.

1965, le Shea stadium de New-York accueille les Beatles. Plus de 55 000 fans sont là pour ce qui est alors le premier concert dans un stade. On distingue des colonnes blanches sur la pelouse, c’est le système de sonorisation. D’un avis unanime, personne dans le public n’a rien entendu de la prestation du groupe.

La stéréo, du rêve à la réalité

Clément Ader a l’idée d’une diffusion stéréophonique dès les années 1880. Il conçoit le « théâtrophone », permettant en 1884 d’écouter, dans un bâtiment distant, les représentations données à l’opéra Garnier de Paris. Mais pas question ici de diffusion sur des haut-parleurs, les auditeurs sont équipés d’un écouteur par oreille, ceux utilisés pour le téléphone, alors en plein essor.