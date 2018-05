Audio Technica prend soin de vos oreilles avec le casque de monitoring de studio ATH-M60x, dernier-né de la gamme plébiscitée M. Conçu pour l’enregistrement studio, le broadcast ou l’utilisation mobile, l’ATHM60x est un casque professionnel discret, supra-aural, qui utilise les mêmes transducteurs exclusifs de 45 mm que l’ATH-M50x (aimants en néodyme et bobines en aluminium recouvertes de cuivre). Un design discret offrant une excellente isolation acoustique et un très bon ajustement, renforcé par le confort et la durabilité exceptionnelle des coussinets et arceau à mémoire de forme. Il est de plus livré avec trois câbles détachables (un câble en spirale de 1,2 m-3 m, un câble droit de 1,2 m avec connecteur mini jack stéréo (3,5 mm), un adaptateur 6,35 mm sur vis et une pochette de protection). Et puisque tout le monde a le droit à la qualité et au confort, Audio Technica a également annoncé une version de ce casque spécialement dédiée au broadcast et à la retransmission d’informations ou de commentaires. Le BPHS2 possède la même base que le nouveau casque professionnel de monitoring ATH-M60x et utilise les mêmes transducteurs exclusifs de 45 mm à grande ouverture. Ce casque stéréo robuste offre un design discret, fermé et supra-aural avec une reproduction vocale prête pour la diffusion. Il est disponible en trois configurations : la version stéréo standard BPHS2, la version mono-oreille BPHS2S avec micro dynamique hypercardioïde et le BPHS2C stéréo avec micro à condensateur. Les coussinets et arceau en mousse à mémoire de forme offrent un confort exceptionnel pour un port longue durée, une durabilité accrue et se détachent pour un remplacement facile.

Les DJs ne seront pas en reste avec la présentation de deux casques qui leurs sont dédiés. L’ATH-PRO5X (disponible en noir ou blanc) et l’ATHPRO7X (disponible en noir) offrent une maniabilité impressionnante, une excellente isolation, une construction robuste et un confort maximal pour longues sessions. Les écouteurs supra-auriculaires PRO5X offrent une puissance d’entrée maximale de 1 500 mW (2 000 mW pour le PR07X) pour une excellente reproduction audio même à fort volume. Ils sont dotés d’écouteurs rotatifs pour la surveillance d’une oreille et de câbles de verrouillage détachables.

Des cellules DJ sont également présentées : l’AT-XP5 et l’AT-XP7. Dotées de forts niveaux de sortie (5,5 mV et 6,0 mV), elles sont constituées d’un corps en polyphénylène sulfure (PPS), une fibre de verre très rigide et légère pour minimiser les vibrations. De plus, le revêtement du stylet offre une visibilité maximale de la pointe. Un son de qualité supérieure sans compromis. ■