Auditorium Pierre Roselli

Ouvert en 1991, le musée Stella Matutina est installé dans une usine sucrière désaffectée. Richement doté d’outils, photos, films et scènes reconstituées, il permet de découvrir l’histoire et les techniques de la fabrication du sucre de canne. En 2011, une réhabilitation du musée et du site a été réalisée. L’auditorium de quatrecent-trente-huit places où nous nous sommes rendus a vu le jour en 2015. Il est aujourd’hui géré indépendamment du musée par la RMR, une société d’économie mixte. Cela se ressent dès qu’on entre dans le lieu. Le son de la salle est clair, elle a été conçue pour sonner naturellement. On y accueille beaucoup de conférences, en lien ou non avec le musée mitoyen, des concerts de musique classique et traditionnelle, de la danse… Le public est lié au répertoire, majoritairement zoreille (la population réunionnaise d’origine européenne, ndlr) lorsqu’il s’agit d’un concert de musique classique, malbar (la population réunionnaise originaire de l’Inde, ndlr) pour un concert de musique indienne, et ainsi de suite. En un an et demi, quatre-vingt événements ont été accueillis ici.