Panneau mural AV-WALL DT4i : une interface Dante à montage mural super-compacte. En 45 x 45 mm, elle regroupe deux entrées micro/ligne sur XLR, une entrée stéréo sur mini-jack 3,5 mm, un réglage de gain sur 40 dB, et quatre sorties Dante travaillant de 44,1 à 96 kHz. Le panneau AV-WALL s’alimente via PoE. On peut aussi lui greffer, si désiré, un module d’extension Bluetooth.

Dans la série des cartes d’extension pour Audio ToolBox de la marque apparaît l’AxC-AVB ; elle offre deux ports sur Ethercon pour connexion à un réseau AVB, plus un RJ45 Ethernet pour contrôle des paramètres via le logiciel AVS-Monitor de la marque. On peut donc désormais relier, via une Audio ToolBox, n’importe quel appareil AVB à n’importe quel réseau audio ou interface. Signalons que comme lors de l’ISE, AuviTran partageait un stand, de grandes dimensions, avec Agora Audio (qui exposait la version 10 Gbits de son switch Ghost) et RF Transmission : Bernard Scyeur a confié depuis peu un bureau parisien à Gabriel Fitzner (ex-Broady Solutions). Une bonne idée pour faire remarquer trois activités complémentaires, chacune se servant du matériel des deux autres. ■