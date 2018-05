Deux thèmes majeurs sont abordés par Ayrton cette année, les mini panneaux et les lyres scéniques focalisées. Nous avons donc le Mini Burst qui est un quart de Magic Burst avec quatre panneaux de 8 x 8 LEDs blanches 8 000 K avec pan et tilt infinis et uniquement en DMX. Pour rappel, il s’agit d’un stroboscope matriciel créatif. De même, le Mini Panel FX est un quart de Magic Panel FX avec quatre LEDs RVBB 40 W régulées à 35 zoomant de 4,3 à 60°, pan tilt infinis aussi bien sûr. Le Bora TC (TC pour True Color) est un zoom équipé de 800 W de LEDs blanches annonçant 32 000 lumens en sortie machine. L’IRC est de 92 et le zoom ouvre de 8 à 64°. Il est équipé du module couteau du Ghibli pour effectuer un cadrage intelligent, d’un iris et d’un frost. Il dispose du train optique d’une machine conventionnelle. Enfin, le Mistral TC est un petit spot annoncé à 15 000 lumens pour un poids de 18,5 kg. Avec ses 330 W de LED, il ouvre de 7 à 55°. Côté couleur, c’est une trichromie CMJ plus CTO progressif qui assure le résultat. Pour les effets, nous trouvons deux roues de gobos dont une rotative, une roue d’animation, un iris, un prisme cinq facettes sans point central et un frost progressif. . ■