Les Sonus Bar 4 et 4B ont 12 LEDs RVBB qui peuvent être contrôlées en quatre sections via 22 canaux DMX. Les Sonus Bar 8 et 8B ont 24 LEDs RVBB avec jusqu’à huit sections contrôlables par 38 canaux DMX. Les modes de contrôle sonore et autonome comprennent des programmes intégrés. Les modèles 4B et 8B sont sur batterie. Le refroidissement se fait par convection pour toute la gamme.