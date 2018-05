Que des nouveautés sur le stand du constructeur espagnol de haut-parleurs Beyma. Tout d’abord, dans la lignée du succès du HP 18’’ 18LEX1600Nd, Beyma a décidé de décliner cette série de subs avec un 21’’ et un 15’’. Les 21LEX1600Nd et 15LEX1600Nd bénéficient d’un design optimisé d’un point de vue mécanique tout en restant moderne. Avec des capacités de longue excursion, un très haut niveau de sortie et une très faible distorsion, ces HP sont particulièrement dédiés aux enceintes à évents et aux designs de charge pavillonnaire et offrent un rapport poids/ rendement très performant. Déclinée en 8’’, 10’’, 12’’ et 15’’ en structure néodyme, cette série concilie une grande efficacité des graves et des médiums avec une haute sensibilité, une belle linéarité, une faible distorsion, un poids léger et un haut rendement. Le 8MC500Nd possède un moteur de 2,5’’, une sensibilité d’environ 98 dB, une puissance admissible de 500 W AES et une masse de 2,8 kg. Le reste de la gamme (10MC700Nd, 12MC700Nd et 15MC700Nd) est équipé de moteurs 3’’ et offre des sensibilités comprises entre 97 et 99 dB, une puissance nominale de 700 W AES et un poids compris entre 3,6 et 4 kg. Enfin, les aigus ont également leurs nouveaux moteurs de compression de petit gabarit. Avec des bobines de 1,75’’ et 1’’, les nouveaux Beyma CD11Fe, CD11Fe/S et CD11Nd bénéficient du polymère exclusif Beyma PM4 qui leur off re de très bonnes performances en linéarité, bande passante et distorsion, tout en gardant un timbre naturel largement reconnu sur le marché. . ■