Le kit Tourpack 8-en-1 de la gamme Iridium est constitué d’une valise regroupant huit tubes contenant 64 LEDs RVBMA. La température de couleur est réglable de 1 750 à 20 000 K et l’IRC atteint 95. Chaque tube fonctionne sur batterie sur une durée allant de quatre heures à vingt heures suivant l’éclairement. Le kit comprend un ensemble d’accessoires de montage très polyvalent. Pour la commande, l’application Vision Control vous offre un contrôle complet et flexible, depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC ou votre Mac. Elle permet de gérer des éclairages individuels ou des groupes entiers grâce à la technologie Vision Mesh et sans aucun matériel supplémentaire. Vous pouvez régler la luminosité, la température de couleur et les valeurs RVB, choisir ou créer des scènes d’éclairage personnalisées et synchroniser les changements en temps réel entre les appareils. L’application vous connecte également à une communauté créative, offrant des effets d’éclairage partagés et la possibilité de concevoir des spectacles dynamiques à l’aide de panneaux de contrôle virtuels et de l’AI Sound Control.