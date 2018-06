BOSE RECRUTE pour le secteur Nord / Est

Dans le cadre de son développement, Bose Professional recrute un commercial Nord/Est:

Membre de la division Bose Professional, vous serez responsable des ventes sur la région Nord et Est (de Lille à Strasbourg). Bose Professional recherche en priorité quelqu’un basé sur Lille, diplômé d’un master en école de commerce et bilingue en anglais, doté d’une bonne connaissance du marché, d’au minimum 3 ans d’expérience en vente B2B et d’un attrait pour les produits techniques. Sous la direction de la Country Manager, vous serez responsable des tâches suivantes :

Gestion de comptes

Atteindre et dépasser les objectifs de vente sur votre portefeuille clients

Construire une forte relation avec les différents partenaires

Être référent en termes de connaissance technique sur nos produits

Aider les partenaires à mettre en avant nos solutions sur les projets de grande envergure

Promouvoir l’usage de nos différents outils de vente et de marketing

Prospecter de nouveaux comptes à haut potentiel

Développement par activité

Être au fait des principaux projets prenant place dans votre région

Développer de bonnes relations avec les acteurs majeurs de votre périmètre géographique, notamment les consultants et architectes

Construire un portefeuille de prospects et développer les ventes en collaboration avec les partenaires

Utiliser les outils et activités marketing pour accélérer le développement commercial

Définir avec la Country Manager le potentiel marché et les activités spécifiques

Être présent sur les différents salon et évènements.

Vous pouvez envoyer votre candidature à sophie_molitor@bose.com