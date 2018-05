BRADERIE SONOVENTE 2018

La Grande Braderie SonoVente.com revient pour sa 7ème édition !

SonoVente.com organise sa Grande Braderie 2018 à Palaiseau le Samedi 02 Juin de 10h à 18h. C’est LE rendez-vous annuel des passionnés de sonorisation, de deejaying, de home-studio, d’éclairage et d’instruments de musique, à ne pas manquer.

Comme chaque année, retrouvez plus de 10 000 produits proposés à prix sacrifié !

Cette année encore, SonoVente.com vous propose de nombreux matériels sono, DJ, lights, home studio et instruments de musique à prix cassé. Plusieurs marques de prestige seront représentées dans les stands, comme Focal, Roland, DB Technologie, Pioneer DJ, Native Instruments, Marshall, Shure, American DJ, Elokance, JBL et bien d’autres et bien sur SONO Mag. Leurs représentant seront là pour vous proposer leurs modèles en déstockage et en ‘’stock 2’’ avec des remises pouvant aller jusqu’à 80% !

Un moment organisé pour les passionnés

Professionnels ou amateurs, vous étiez 3500 visiteurs à nous rejoindre lors de l’édition précédente. Cette année sera à nouveau l’occasion pour toute l’équipe de SonoVente.com de partager, avec vous, sa passion commune pour la musique.

Au programme : la crème de la crème des marques, des prix cassés, des ventes flash, un système d’encaissement rapide, distribution gratuite d’un petit-déjeuner et de boissons* et des surprises.

C’est le moment de trouver le cadeau ultime avant la fête des pères ou/et pour acquérir le matériel qu’il vous manque pour la fête de la musique…

Venez participer à cette chasse aux bonnes affaire dans une ambiance conviviale et bénéficier de prix de folie !

Informations pratiques :

Quand ? Samedi 02 juin 2018 de 10h à 18h

Où ? SonoVente.com Le Mag, 7 avenue du 1er mai, 91120 Palaiseau

Accès : 15 min de Paris (Porte d’Orléans) / RER B et C Massy-Palaiseau / Bus 199 – Arrêt Cosmonautes Stalingrad

Plus d’informations ici : https://www.sonovente.com/news/05-18-grande-braderie-2018.html *Dans la limite des stocks disponibles