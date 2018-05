La marque française confirme un nouveau départ, à l’occasion de son cinquantenaire, sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, Lotronic. En témoigne une nouvelle gamme d’enceintes en MDF, les First, disponibles en version active ou passive, avec des boomers de 8, 10, 12, 15 ou 15’’ et des caissons de 12, 15 ou 18’’. Les amplis de puissance travaillent en classe D pour le grave, AB pour l’aigu ; plusieurs modes DSP sont présents pour s’adapter aux différentes modalités d’utilisation (Live, Music, Speech, DJ). Et le Bluetooth est de la partie sur les modèles actifs. Le système actif First S2.1 allie un caisson de graves équipé d’un boomer 10’’ et des satellites cubiques équipés d’un transducteur de 4’’. Les caractéristiques sont « ordinaires » (80 Hz – 16 kHz, 400 W efficaces, retransmission 125 dB SPL crête), mais même dans des conditions d’écoute pas faciles, le S2.1 nous a semblé d’une incroyable bonne volonté, « passant » à travers l’ambiance sonore énervée du hall 5, réservé aux DJs… ■