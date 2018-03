BULLETIN DE SALAIRE, DU NEUF POUR LES SALARIÉS DU PRIVÉ

Deux nouveautés depuis janvier 2018 : un bulletin de paie désormais simplifié pour tous, et des cotisations salariales supprimées. Le nouveau modèle auquel doit répondre la fiche de paie remise au salarié propose une présentation plus courte, les lignes de cotisations de protection sociale étant regroupées sous des libellés plus clairs. Les éléments obligatoires suivants doivent toutefois toujours être reportés à la feuille de paie : nom et adresse de l’employeur, codes NAF et N° de Siret de l’entreprise, intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, référence au Code du travail, nom et emploi du salarié, position dans la classification conventionnelle, période et nombre d’heures de travail, rémunération brute et montant effectivement reçu par le salarié, date de paiement, dates de congé, mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée. Concernant les cotisations, les cotisations salariales d’assurance maladie ont été supprimées, alors que la CSG a été rehaussée de 1,7 points. En octobre 2018, ce sont les cotisations salariales d’assurance chômage qui seront supprimées.