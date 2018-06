CAMEO ZENIT W600 Un projecteur wash à LED extérieur professionnel de classe IP 65

Avec le ZENIT W600, la marque Cameo Light d’Adam Hall Group présente un wash haute puissance avec technologie 16 bits et IP65 pour une utilisation extérieure. Equipé de 40 LEDs CREE RGBW de 15 W, le ZENIT W600 génère un flux lumineux impressionnant de 21 000 lumens pour un mélange de couleurs homogène et performant. Avec le W600 D, la marque propose par ailleurs une variante à lumière blanche pure avec une température de couleur de 5 600 K et un flux lumineux nettement accru de 41 000 lumens. La technologie SnapMag de Cameo Light permet de remplacer les diffuseurs en quelques secondes sans outil pour obtenir différents angles (25°, 45° et même 100°) et formes (ellipses 60° x 10). Les ZENIT W600 disposent d’un module sans fil W-DMX de 2,4 GHz intégré. Avec le convertisseur wi-fi et W-DMX iDMX CORE disponible en option et l’application gratuite iDMX® Controller, Cameo dispose en outre d’une unité de pilotage dédiée confortable. ■