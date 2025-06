Successeurs des modèles 770 et 990 PRO, les casques studio DT 770 PRO X (fermé) et DT 990 PRO X (ouvert) intègrent le transducteur Stellar.45 pour une acoustique optimisée et une impédance réduite (48 ohms). Fabriqués en Allemagne, ils offrent confort avec un arceau repensé, un câble détachable Mini-XLR compatible Pro X et un design sobre avec logo estampé blanc.