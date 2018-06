De plus en plus, les consoles Chamsys deviennent une référence en France. C’est pourquoi il est important pour la marque de proposer des modèles adaptés à toutes les installations et tous les régisseurs (et non régisseurs !). Voici la gamme de consoles Quick Q (photo). Composée de trois formats, elle se base sur un seul maître mot : la simplicité. Le temps de formation sur ces consoles ne doit pas excéder une dizaine de minutes. Elles peuvent donc être utilisées par tout le monde, y compris les personnes qui ne se sont pas encore essayées à la régie, mais elles ciblent tout de même des petites installations ou des installations fixes. De plus, vous pouvez également y connecter votre mobile ou tablette iOS, Android ou Windows. Simple et moins cher, cela paraît être le bon deal, non ? Concernant les formats, il en existe trois : Quick Q 10, Quick Q 20 et Quick Q 30. Vous aurez donc sur ces consoles respectivement un, deux et quatre univers DMX ainsi que une, deux et trois sorties DMX XLR cinq points. Les deux consoles plus avancées, Quick Q 20 et 30, possèdent plus de paramètres physiques permettant l’envoi de cues, groupes, effets etc. Ainsi que la possibilité de réaliser un pixel mapping simplement. ■