Dans le cadre de son développement, SL SONORISATION recrute son nouveau.

Chargé d’affaire (H/F)

Description du poste :

Responsable d’un portefeuille client, vous gérerez des projets de A à Z, de la réalisation des devis au suivi intégral des prestations, en passant par la coordination des managers et équipes techniques. Vous serez amené à conduire une prospection vers de nouveaux marchés, tout en menant une veille sur les marchés existants.

Profil recherché :

Autonome dans votre travail, doué d’un sens inné des relations humaines et du management, vous serez un interlocuteur privilégié des clients, de la direction et des équipes techniques.

Vous êtes force de proposition et justifiez d’une expérience significative dans le commerce, et idéalement dans le domaine de l’organisation événementielle et de connaissance dans la sonorisation, l’éclairage, vidéo.

Poste basé à Tourcoing avec des déplacements sur les Hauts-de-France et environs.

Poste à pourvoir rapidement



N’hésitez pas à nous contacter et à nous adresser votre CV et Lettre de motivation à contact@sl-sonorisation.com



SL SONORISATION

6 rue Césaria Evora

59200 TOURCOING



Tél.03 62 28 91 66

www.sl-sonorisation.com