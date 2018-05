Encore une moisson de nouveauté. Tout sourire et d’excellente humeur, comme d’habitude, Jérôme Garnier nous présente les derniers produits conçus en Floride : le Strike P38 IP 65 est le petit frère du Strike 1. Il est équipé d’une LED blanc chaud de 90 W et de huit LEDs ambre de 5 W pour une ouverture de 27° (en faisceau, 51° en champ d’éclairement). Il fonctionne exactement comme le Strike 1. Le Strike Saber est son cousin, ou plutôt sa cousine si l’on considère qu’il s’agit d’une barre de dix LEDs 17 W blanc chaud ambre destinée à imiter des dichroïques halogènes avec le même effet Red Shift en bas de gradation. Le Colorado Panel Q40 IP 656 est un panneau de 600 W sur quarante LEDs RVBB. Son support de filtre magnétique est idéal pour un changement rapide de filtre holographique d’ouverture. Son IP de 65 est parfait pour une utilisation extérieure sans souci. Le Colorado Solo Batten est une barre de douze LEDs RVBBA à pilotage LED par LED et à température de couleur variable de 3 200 à 10 000 K idéale pour l’événementiel, les plateaux TV et les concerts. Ses douze optiques carrées sans séparation permettent de travailler les effets de manière parfaitement fluide. Le Well Pad est un panneau rectangulaire de quatre-vingt-seize LEDs R, V, B ou A, IP 65, sur batterie, et DMX HF. Cet appareil totalement sans fil se règle sur 90° de tilt et est équipé de filtres holographiques magnétiques. Sa batterie lui autorise neuf heures à plein régime pour une recharge complète en seulement six heures.

La distribution de signal n’est pas en reste avec trois nouveaux appareils. Le NET-X II est un node huit univers professionnels Art-Net, sACN, DMX bidirectionnel avec capacité de merge, serveur Web intégré et programmation de backup. Le Synapse 4 est un nouveau concept de relais piloté en DMX et destiné à prolonger la vie des appareils en gérant de manière pilotée, automatique ou calendaire leur alimentation. En analysant automatiquement le flux DMX, le Synapse 4 peut couper l’alimentation de votre lyre quand vous ne l’utilisez pas. Il existe en version rack, truss, ou montage mural. Le RDMX est un splitter DMX RDM de huit sorties pour deux entrées, l’utilisateur a donc la possibilité de patcher ses sorties sur deux univers DMX distincts.

La star du stand est le Storm 1 wash qui ne quitte pas sa douche. Il s’agit du premier appareil de la gamme étanche de Chauvet, il affiche donc un bel indice IP65, dix-neuf LEDs RVBB de 20 W, un zoom de 11 à 42° et une température de couleur variable de 2 800 à 10 000 K. Terminons avec la gamme Ovation qui n’en finit pas de s’étoffer avec le Fresnel F145 WW de 70 W qui dispose d’un zoom motorisé de 25 à 65° et d’un dimmer 16 bits. Les FD 105 WW et FD 205 WW sont deux Fresnel pilotables directement sur gradateur électrique externe (d’où le D de Dimmer dans leur dénomination). Leurs moteurs à LED sont respectivement de 80 et 230 W avec un zoom manuel de 25 à 76° et une température de couleur de 3 000 K. Enfin, l’ovation H-265 WW complète la gamme de « Houselight » suspendus avec un moteur à LED blanc chaud de 230 W à 3 200 K en 25 ou 45°. ■