CHEZ RTS, LA DIVINE FAMILLE S’AGRANDIT

Après Zeus et Adam, Pilote Films présente Odin (Omneo Digital INtercom), une matrice intercom numérique évolutive tenant dans un boîtier compact d’une unité de rack. En fonction des besoins, un module peut passer de seize à un maximum de cent-vingt-huit ports. Un maximum de huit unités Odin peut être interconnecté via une liaison optique Inter-Frame Link, créant ainsi une matrice unique pouvant aller jusqu’à mille-vingt-quatre ports ! Le nombre total de ports sous licence peut être attribué librement à tout type de matériel à partir du moment où le type de port est compatible avec l’unité Odin. Avec des connecteurs Aio, Omneo et deux-fils, Odin est compatible avec tous les keypanels RTS de nouvelle génération, mais aussi des anciennes. Les connecteurs RJ-45 sont compatibles Omneo en standard. Omneo est également disponible en utilisant des connecteurs SFP fibre optique en option. ■