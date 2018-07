CHROMA-Q INCORPORE JANDS VISTA

Basée à Toronto au Canada, Chroma-Q a racheté Jands Vista qui devient Vista by Chroma-Q. Le global brand manager Paul Pelletier confirme que la plateforme de contrôle Vista est unique par sa timeline et son interface graphique. Chroma-Q continue à développer cet aspect et apporte de nouveaux outils nécessaires pour les shows actuels et futurs. Le développement des matériels et la fabrication des produits seront assurés à Toronto. Le « soft » reste en Australie avec l’arrivée de nouveaux ingénieurs. Ce rachat correspond à la sortie de la version Vista 3 avec les smart FX faders, le merge de fichiers de show, un nouvel engin de gestion de couleurs, une meilleure visualisation des luminaires et une interface étendue de ligne de commande. ■