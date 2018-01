Clay Paky-Axcor Proﬁle 900

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Aucun doute, nous avons ici une machine imposante, par sa stature mais aussi par son poids. Inutile d’essayer de le manipuler seul, ses 45 kg vous l’interdisent. L’aspect est intéressant, bien fini, imposant, en forme de goutte d’huile étirée avec un arrière arrondi et sans le moindre angle. La lentille est bien protégée et généreuse, les bras sont élégants et robustes. La qualité des matériaux touche à la perfection. On retrouve le look des Scenius avec des « perforations » pour la ventilation.

La base ressemble à une lame de serveur informatique avec de belles poignées. Attention lorsqu’on le porte, la tête est lourde et le centre de gravité est vraiment haut. Malgré les verrouillages pan et tilt, la manipulation n’est pas des plus simples. Je passe sur le système d’accroche, tout va bien. Le mode d’emploi est en trois parties : consignes d’utilisation, charte DMX et menu de l’afficheur. Tout est en anglais et on y retrouve quelques informations de maintenance bienvenues. Je préfère en français et sur un document unique, question de goût peut-être.