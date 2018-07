CLAY PAKY PARTICIPE À LA CRÉATION D’UNE GÉOMETRIE SACRÉE POUR RAG’N’BONE MAN

Le designer Will Potts a trouvé son inspiration dans les formes subtiles de la nature pour son design lumière pour Rag’n’Bone Man, qui incorpore des formes géométriques « sacrées » et un backdrop personnalisé. Pour éclairer soigneusement ces éléments, il a choisi le Scenius Unico de Clay Paky, parfait pour mettre en valeur les références religieuses et spirituelles des chansons de Rory Graham’s (Rag’n’Bone Man). ■