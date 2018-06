Nous avons déjà parlé de la démonstration pédagogique au chapitre ADB, c’est dans la troisième pièce que nous avons eu droit à une édifiante démonstration du Zac Eye (photo), système de suivi autonome piloté par une intelligence artificielle. Le Zac Eye se compose d’un appareil doté d’une caméra venant se placer sur un support dans l’axe de la lyre et d’un ou plusieurs discrets émetteurs (Zac Eye Tag) portés par les sujets à éclairer. L’IA distingue avec sa caméra le sujet ciblé et le suit tout au long de ses évolutions sur un angle de 60° et avec une portée de 15 m. C’est une solution idéale pour de l’événementiel ou du café-théâtre par exemple.

L’autre grande nouveauté est le point final de la gamme Axcor 300 existante : l’Axcor Wash 300. Cette coque plus volumineuse (mais pas plus lourde) que le beam ou le spot protège une LED blanche 7 000 K de 180 W qui nous offre un faisceau pouvant aller de 5,5° à 42°. Nous restons donc sur une taille standard pour cette gamme mais le rendu donne l’impression d’une puissante lampe à décharge de 700 W. Cette impression est obtenue grâce à l’IRC travaillé pour donner le sentiment d’une très forte source lumineuse tout en restant dans une consommation moindre grâce à la LED. ■