La puissance d’une lampe à effet et la polyvalence d’un asservi, c’est l’ambition de Volero Twin avec ses beams, son zoom linéaire 3,8 à 45°, de puissants effets stroboscopiques et une grande modularité. Ses huit LEDs RVBB de 60 W à haut rendement, ses grandes lentilles et les 20 segments stroboscopiques blanc froid créent des effets à haute énergie et précision pour les concerts et la télévision.