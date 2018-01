CLAYPAKY AXCOR 300, COMPACTS MAIS AVEC UNE GROSSE PERSONNALITÉ

Présentée au LDI, la famille à LEDs Axcor 300 regroupe d’emblée wash, beam et spot d’une puissance de 180 W. L’Axcor Spot dispose de dix-sept gobos sur deux roues, dont sept dichroïques rotatifs. Pesant 20 kg et mesurant à peine plus de 500 mm, il inclut des fonctions disponibles sur aucune autre machine de cette taille comme le prisme rotatif, l’iris motorisé, un dimmer 16 bits et un zoom 8 à 40°.

L’Axcor beam est encore plus compact et émet un faisceau qui peut atteindre 2°. Ses capacités en font un digne successeur du Sharpy. L’Axcor wash a, comme le beam, une lentille frontale de 140 mm. Son zoom va de 5,5 à 42°. Produire des couleurs reste sa spécialité, et il revendique des qualités dignes des machines les plus prestigieuses. ■