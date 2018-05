Clear-Com continue sur la lancée de son 50e anniversaire en faisant évoluer son application gratuite Agent-IC vers sa version 2.2, permettant dorénavant d’étendre l’accès intercom en réseau IP via des appareils mobiles IOS, et notamment l’Apple Watch. Vous pourrez donc ainsi rester en totale communication avec votre entourage professionnel, et ce sur les trois modèles de montre connectés d’Apple, sans avoir à utiliser votre iPhone. De plus, l’application fonctionnant déjà sous Android, il y a fort à parier que son évolution sera très rapide ! Clear-Com fait également évoluer la gamme Eclipse HX, matrice d’intercom et d’audio numérique de haute capacité sous IP, grâce à l’ajout de la carte E-IPA. Nativement compatible AES67, elle est également prête pour le protocole SMPTE2110-30 et délivre soixante-quatre canaux à faible latence et bande-passante élevée aux produits IP Clear-Com existants et à venir, mais également en interaction avec d’autres matériels compatibles AES67. Grâce à cette carte, Clear-Com peut dorénavant fournir jusqu’à deux-centcinquante-six ports IP dans les systèmes Eclipse HX-Median et Omega afin d’optimiser les besoins de communication des productions. La carte E-IPA est disponible en seize, trentedeux, quarante-huit et soixante-quatre ports. Afin de distribuer les signaux à l’ensemble du système d’intercom IP, l’utilisation d’émetteurs récepteurs à 1,9 GHz est nécessaire. Aussi, une mise à jour des modules Freespeak II IP Transceivers permet dorénavant de doubler la capacité de connexions simultanées en wi-fi des boîtiers de ceinture, à savoir jusqu’à dix par émetteur récepteur, donc par port IP. Sachant que soixante-quatre ports sont disponibles, cela laisse entrevoir de belles conceptions de réseaux de communication. . ■