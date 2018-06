Commençons simple et efficace : vous ne voulez plus de vos vieux Fresnel 1 et 2 K ? Ne les jetez pas, remplacez simplement la lampe par une ReLite LED (photo). C’est le moyen le plus simple et le plus économique de recycler ces projecteurs éternels. Vous avez le choix entre deux blocs : 165 W avec un CRI >80 ou 115 W avec un CRI >90. Puisque nous parlons des Fresnels, la marque présente une gamme LED S, M et L, respectivement 100, 200 et 300 W, à découvrir■