Afin d’aider les TPE et PME à réaliser leur transition écologique, la plateforme « Transition Écologique des Entreprises » propose de les accompagner dans leurs recherches de projets, de financements, d’accompagnements et de formations. Un parcours guidé, simple et personnalisé, permet à l’entreprise d’avoir accès aux subventions, prêts et avantages fiscaux proposés par les différents acteurs comme l’Ademe, Bpifrance, les CCI, la CMA, l’OFB et d’autres acteurs publics, et aux formations adaptées à son secteur, sa taille et sa localisation. Une mise en relation avec un conseiller pour un accompagnement personnalisé est également possible.

De plus, cette plateforme propose un catalogue des projets, consultable par thème comme l’énergie, la rénovation, la mobilité, l’eau…, et un catalogue des aides présentées par thème, région, opérateur ou type d’aide.