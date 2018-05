CONGRÈS ORANGE, PAR ACE EVENT

Ace Event a supervisé l’organisation de la partie technique d’un congrès de l’entreprise de télécommunications française Orange, à Biarritz. Pour cet événement de taille, la grande halle d’Iraty a été entièrement repensée et rhabillée : rideaux noirs tout autour de la salle contenant une scène centrale entourée de huit-cents personnes et de six écrans géants. Le maître-mot de cet événement était « zéro câble » pour l’éclairage, les vidéoprojecteurs, mais aussi pour l’audio !

Ace Event a élaboré une installation complète qui couvrait toute l’audience à partir d’un grill chargé de tous les équipements audio. Jouant avec la modularité du système APG Uniline et la polyvalence des enceintes coaxiales DX, le système de diffusion mixait UL210, UL210D et DX15 pour le système principal, ainsi que des enceintes DX8 couplées par deux. Enfin, les invités étaient accueillis dans le hall d’entrée par des DX12. ■