Constell8 – KLSTR, développeur de technologies avancées pour le secteur du divertissement et du direct, annonce un partenariat stratégique avec Ayrton. Certains appareils d’Ayrton seront donc équipés de la technologie intégrée de Constell8 – KLSTR. En outre, Constell8 – KLSTR offre un soutien complet pour la modernisation des modèles Ayrton existants, ce qui permet aux appareils plus anciens de bénéficier des dernières avancées technologiques. Cette collaboration souligne l’engagement des deux entreprises en faveur de l’innovation, de la fiabilité et de solutions conviviales pour l’industrie de l’événementiel.