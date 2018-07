CONTENUS ALTERNATIFS EN STREAMING

Jusqu’ici, la transmission dans les cinémas d’événements – concerts, opéras, ballets ou sports – s’effectuait essentiellement via des liaisons satellite. Le 22 avril, Eclair (Groupe Ymagis) annonce avoir réalisé avec succès et en partenariat avec CGR Events la première transmission en streaming d’un événement live projeté en direct et en simultané au cinéma CGR Vitrolles (Bouches-du-Rhône). C’est le match de la NBA des Golden State Warriors contre les San Antonio Spurs (CGR Events/beIN Sports) qui a bénéficié de cette première. « Notre technologie streaming permet d’ajouter aujourd’hui encore plus de flexibilité dans la transmission de ces programmes alternatifs, tout en garantissant aux exploitants une qualité de projection et de son optimale. EclairLive permet de diffuser les contenus à partir d’un débit compris entre 6 et 10 Mbits/s, ce qui correspond à la configuration existante de la plupart des salles de cinéma en France. Nous espérons qu’avec le streaming le nombre de cinémas accédant aux contenus alternatifs va s’accroître de façon significative », a déclaré Bruno d’Isidoro, directeur commercial chez EclairLive. ■