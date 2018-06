Présent sur le stand Highlite, DAP Audio dévoilait son surprenant mini line array Xi3. Dédié à l’installation, et là où une enceinte deux voies ne convenait pas, le Xi3 vient se positionner comme une ultime solution. Ainsi, vous pouvez configurer le nombre d’enceintes composant la colonne, et les ajuster selon les besoins. Avec une ouverture de 110° en horizontal par 20° en vertical, et une puissance RMS allant de 60 W pour deux éléments jusqu’à 240 W pour huit éléments, le Xi3 est capable de délivrer 94 dB en peak SPL. Une coupure à 160 Hz est cependant recommandée. L’utilisation du renfort de grave Xi-12B devient alors indispensable pour la diffusion de musique, notamment. Nul doute que le design et l’efficacité de ce système feront le bonheur des bars, clubs, centres commerciaux ou autres auditoriums. Du côté du mixage, DAP Audio propose également une nouvelle carte Dante pour sa console numérique Gig-02, permettant ainsi son interfaçage dans tous les réseaux Dante. ■