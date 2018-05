Le système line array d&b SL Series est ambitieux, tant par ses dimensions (le plus gros de la marque) que par les ambitions de son développeur : un système de directivité contrôlée sur tout le spectre ! Il est composé des enceintes GSL8 (80° d’ouverture horizontale) et GSL12 (120°) ainsi que des caissons cardioïdes à triple 21’’ SL-SUB (accroche) et SL-GSUB (au sol), descendant jusqu’à 30 Hz. Les enceintes, comme les caissons, s’alimentent via deux canaux de D80. Le but du système : une directivité contrôlée de 45 Hz à 20 kHz. Chaque enceinte intègre huit transducteurs au total : deux boomers 14’’, deux 10’’ pour l’atténuation arrière, un 10’’ chargé par pavillon et trois moteurs 3,4/1,4’’. Le rigging est également très étudié, alliant des modes de tension et de compression facilitant le déploiement des grappes. ■