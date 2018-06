dBTechnologies fait évoluer son concept line array VIO en introduisant une version destinée aux applications live et tournées de grande envergure. L’enceinte trois voies L212 offre aux utilisateurs de la puissance, une couverture optimisée, ainsi qu’un système d’accroche simple et rapide. Grâce à leur amplification Digipro G4 intelligente, leur processing DSP embarqué, leur connectivité audio et réseau, les deux haut-parleurs 12’’ néodyme combinés aux quatre haut-parleurs 6,5’’ des médiums et aux deux moteurs d’aigus 1,4’’ promettent des performances surprenantes dans un gabarit compact et léger. Le L212 est complété par le sub S218. Une conception simple en 2 x 18’’ mais bénéficiant des performances d’amplification, de DSP et de la qualité audio de la gamme. Et bien entendu, l’utilisation du système L210 est entièrement compatible et préconisée en utilisation down-fill.

Dans la famille VIO, je voudrais également le petit frère : Le L208 est un système line array deux voies entièrement autonome profitant de toutes les caractéristiques technologiques et audio de la gamme, dans un format encore plus compact, mais également destiné à compléter les L212 et L210 lors de designs poussés. Il est équipé de deux haut-parleurs 8’’ en néodyme et d’un moteur d’aigu 1,4’’. Son système d’accroche arrière central intégré permet notamment de régler l’angulation directement dans le chariot de transport prévu pour quatre éléments. D’autres accessoires de rigging rendent le L208 très polyvalent : line-array, down-fill, front-fill… et il est bien sûr compatible avec les subs de la gamme.

Petite sœur de la famille VIO, l’enceinte active deux voies point-source est amplifiée et filtrée VIO X. Déclinée en versions 10’’, 12’’ et 15’’, elle est équipée d’une embase de pied permettant son montage tant en diffusion façade, complétée par des subs de la gamme VIO, qu’en retour de scène grâce à son pan coupé. Travaillée avec le même soin que les autres modèles, elle trouvera aisément sa place et garantira une homogénéité dans les systèmes VIO les plus évolués. dBTechnologies s’adresse à un public plus large avec sa gamme d’enceintes amplifiées compactes B-Hype. Et elle évolue aussi avec l’apparition d’une déclinaison portable : la B-Hype M (pour Mobile…). Celle-ci combine les performances acoustiques de ses prédécesseurs avec un équipement versatile et complet : Micro HF main ou pocket avec fonction prioritaire, lecteur média audio bluetooth, USB et SD Card, entrée micro/ligne avec un combo XLR/jack, ainsi qu’une sortie vers une autre enceinte. Equipée de roulettes et d’une poignée rétractable, elle pourra accompagner tous vos déplacements.

Pour finir, évolution de la gamme Ingenia par la fonctionnalité de contrôle du ou des systèmes par le logiciel Aurora Net et ce, grâce au protocole RDNet désormais intégré. La série Ingénia est désormais connectée ! ■