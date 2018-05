DES CONNECTIONS HDMI 2.0A ET DISPLAYPORT 1.4 SANS COMPROMIS

Utilisés en spectacle et en installation, ces câbles actifs satisfont les plus hautes exigences : la variante HDMI 2.0a atteint 18 Go/s de bande passante et la variante DisplayPort 1.4 jusqu’à 25 Go/s. Ce qui les rend supérieurs aux câbles en cuivre, surtout avec une connexion passive, et aussi à d’autres solutions actives et systèmes d’extension. Les câbles hybrides en fibre optique AOC ont déjà intégré l’électronique nécessaire dans le boîtier des connecteurs. Cela simplifie l’utilisation dans le cadre professionnel et, grâce aux dimensions compactes et à la renonciation à une alimentation électrique séparée, cela permet aussi une installation plus facile. En outre, ils sont souples et solides. Que ce soit 4 K de résolution à 60 Hz avec un balayage 4:4:4 ou HDR 10, les nouveaux câbles AOC acceptent les standards les plus récents dont la protection anti-copie HDCP 2.2. La version HDMI 2.0a est disponible jusqu’à 100 m de longueur, la DisplayPort 1.4 jusqu’à 50 m. ■