DES MOOCS POUR TROUVER UN JOB ?

Demandeurs d’emploi, salariés en recherche de reconversion ou avec un nouveau projet professionnel en vue ? Ne cherchez plus ! Pôle emploi propose (depuis 2015 tout de même !) des cours en ligne gratuits, ouverts à tous et accessibles, magie du Web, H 24 ! Ces MOOCs (de Massive Open Online Course) ont pour objectif de vous « former » à la recherche d’emploi et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour décrocher le travail espéré. Vous disposerez ainsi de conseils en matière de rédaction de CV ou de lettre de motivation, mais aussi sur la façon de construire votre projet professionnel, organiser votre recherche d’emploi, i.e. trouver et sélectionner des offres, réussir l’entretien d’embauche ou encore apprendre le français si vous êtes étranger récemment arrivé en France. Autre intérêt des MOOCS : vous pouvez communiquer avec les autres participants, via un forum de discussion. ■