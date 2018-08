DIDIER STREEL, VICE-PRÉSIDENT EN EUROPE CHEZ SOLOTECH

Fournisseur mondial de solutions audio, vidéo et éclairage depuis plus de quarante ans, Solotech a nommé Didier Streel vice-président développement des affaires de la division location en Europe. Il jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie d’expansion de Solotech sur le marché européen. La percée de ce marché représente une étape importante pour Solotech, en vue de devenir une organisation d’envergure internationale. Cette présence en Europe permettra à Solotech non seulement de renforcer son off e de services, au bénéfice de sa clientèle qui œuvre sur l’échiquier mondial, mais également de se faire connaître dans ce marché qui représente un fort potentiel de croissance. ■