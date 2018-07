DIGICO SUR LA TOURNÉE LA LA LAND

Le film a été le succès que l’on sait et les déclinaisons en tous genres, comme des ciné concerts, n’ont pas tardé à fleurir. C’est pour la version comédie musicale que des DiGiCo SD7 et SD10 ont été choisies pour mixer l’orchestre, l’ensemble jazz et les chœurs. Les mixages se réalisent « aux faders », chaque musicien disposant de son propre micro, ce qui nous mène à quatre-vingt-dix/ cent entrées. Vingt-quatre groupes de contrôle sont prévus pour répondre aux différentes scènes. A ces prémixes sont ensuite ajoutées les voix des artistes du film, Emma Stone et Ryan Gosling, pour la diffusion en direct. Suivant le lieu du spectacle de cette tournée mondiale, c’est un orchestre local qui est sollicité, et l’enjeu majeur était de pouvoir compter sur un mixage « qui sonne » quels que soient les musiciens sur scène, sans avoir à passer des heures en correction de chaque tranche. ■