DIMITRI GOGOS DESSINE UN OLYMPIA 100% ROBE

Quand on donne carte blanche à Dimitri Gogos d’Electron Libre Design pour mettre en lumière un concert privé de Michael Jones à l’Olympia, c’est une centaine de projecteurs Robe fournis par Dushow que l’on retrouve sur scène, parmi lesquels le MegaPointe, le LEDBeam 150, le PATT 2013, le Spiider et le BMFL. On remarque rapidement l’alliance esthétique entre la puissance des MegaPointe et la douceur des PATT 2013. « Le PATT est clairement là pour apporter de la chaleur, ne pas être que dans l’asservi. Quant au MegaPointe, je ne doutais ni de sa puissance ni de sa polyvalence. » Avec son opérateur Quentin Villaceque, Dimitri a pu préparer le show sur la version 41 de Wysiwyg qu’il utilise en bêta-test. ■